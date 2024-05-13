الرئيس السيسي: الدولة نفذت استثمارات بتكلفة عالية جدا للتنمية الزراعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المياه في مصر غير متوفرة بسهولة، لذا يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري ونظم الزراعة والتقاوي والبذور المستخدمة.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، إلى أنه ولابد من الاعتماد على طرق ري حديثة، بالإضافة إلى إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي رغم أنها ذات ملوحة عالية وغير صالحة لكل المحاصيل.



ونوه الرئيس السيسي، بأن المياه مهمة جدًا لمصر، وبالأخص أن التعداد السكاني لمصر يبلغ 106 ملايين مواطن تقريبًا، بالإضافة إلى أنَّ عدد ضيوف مصر 9 ملايين شخص، موضحًا أن الدولة المصرية تنفيذ استثمارات بتكلفة عالية جدا للتنمية الزراعية في كل من الدلتا أو الاستصلاح ومشروعاته في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وكل من يعم بهذه المشروعات يلاحظ ذلك، وتتكلف الدولة كثيرًا من أجل تنميتها وتطويرها.