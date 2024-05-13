عاجل
الكيني كاماكو حكما لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم والسوداني إسماعيل لمواجهة غينيا بيساو
الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس السيسي: يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك استعدادات من الدولة لإتاحة فرص أمام القطاع الخاص في المشروعات التي تتولى تنفيذها، موضحًا أنه حين تم البدء في تنفيذ طريقين لوادي النطرون والضبعة تساءل البعض عن مدى أهمية الطرق.

txt

السيسي: توسعنا في مشروعات الطرق بالضبعة لخدمة التنمية

txt

كلمة وزير الري خلال افتتاح بدء موسم الحصاد بحضور الرئيس السيسي

 

وشدد "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين، على أنه ايضًا وبعد قرار زيادة عدد حارات بعض الطرق عادت نفس التساؤلات، مؤكدًا أن تطور الطرق لتسهيل الاستثمار فحجم إنتاج الأراضي سيكون ضخم للغاية.

وتابع: "كان يجب أن تكون هناك شبكة طرق لخدمة الأراضي"، موضحًا أن الكلام ذاته ينطبق على شق الترع المغلقة أو المكشوفة ومحطات الرفع، المياه تأتي من أسوان إلى الإسكندرية بشكل طبيعي ويكون التدفق طبيعيا، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر بنيته الأساسية كان يجب أن تنفذها الدولة من أجل عمل تخطيط مركزي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن المياه في مصر تعد تحديًا كبيرًا لأن حصة مصر ثابتة وتزيد بمحطات التحلية التي تكلف الدولة كثيرا، مؤكدًا أنه لذلك يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري والزراعة وعدم هدرها.

مواد متعلقة

الرئيس السيسي: القطاع الخاص مهم جدا في ظل معدلات الأداء المتقدمة

باحثة بـ"المصري للفكر": القاهرة تضغط على إسرائيل وحماس من خلال مائدة المفاوضات

"المصري للفكر": جهد مصري كبيرًا في دعم القضية الفلسطينية

متحدث "الصحة": لم نستورد لقاحات "استرازينيكا" منذ عام تقريبا

متحدث الصحة: الجلطات هي عرض نادر للقاح وهو أمر معروف

“الأوقاف” تكشف تفاصيل قرار منع التصوير داخل المساجد

سلامة الغذاء تحذر: "الدواجن الفاسدة يتم فكها وإعادة طرحها في الأسواق"

أسامة كمال: المفاوض المصري اجتهد لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل "كلمة حق"
الجريدة الورقية