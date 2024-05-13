الرئيس السيسي: يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك استعدادات من الدولة لإتاحة فرص أمام القطاع الخاص في المشروعات التي تتولى تنفيذها، موضحًا أنه حين تم البدء في تنفيذ طريقين لوادي النطرون والضبعة تساءل البعض عن مدى أهمية الطرق.

وشدد "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين، على أنه ايضًا وبعد قرار زيادة عدد حارات بعض الطرق عادت نفس التساؤلات، مؤكدًا أن تطور الطرق لتسهيل الاستثمار فحجم إنتاج الأراضي سيكون ضخم للغاية.

وتابع: "كان يجب أن تكون هناك شبكة طرق لخدمة الأراضي"، موضحًا أن الكلام ذاته ينطبق على شق الترع المغلقة أو المكشوفة ومحطات الرفع، المياه تأتي من أسوان إلى الإسكندرية بشكل طبيعي ويكون التدفق طبيعيا، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر بنيته الأساسية كان يجب أن تنفذها الدولة من أجل عمل تخطيط مركزي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن المياه في مصر تعد تحديًا كبيرًا لأن حصة مصر ثابتة وتزيد بمحطات التحلية التي تكلف الدولة كثيرا، مؤكدًا أنه لذلك يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري والزراعة وعدم هدرها.