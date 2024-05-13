مخالفات البناء.. موعد انتهاء تلقي طلبات التصالح

مخالفات البناء.. بدأت المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات من الثلاثاء الماضي، في استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث يستمر تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، على مستوى جميع المحافظات.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وفي السياق لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها، وفقًا لنص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الدخول على بوابة خدمات المحليات

يجب إنشاء المواطن حساب جديد وتجيل الدخول.

النقرعلى طلب شهادة بيانات مبنى / وحدة.

يجب ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، والنقر على تسجيل.

يتم توجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة لاتخاذ اللازم.

فتح طلب التصالح بمعلومية شهادة البيانات التي تم استخراجها

يتم استدعاء البيانات المدرجة في شهادة البيانات

الضغط على متابعة لإستكمال البيانات المطلوبة.

توصيف المخالفات من حيث توصيف الاعمال

في حالة تعدد المخالفات يتم النقر على مخالفة جديدة

يجب تسجيل عنوان المراسلات وطريقة السداد كاش/ تقسيط

النقر على تسجيل الطلب، لتصل إليك رسالة بوصول الطلب إلى الجهة المختصة

وزير التنمية المحلية

جدير بالذكر وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين على ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.