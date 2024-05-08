الدقهلية تتابع أعمال المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي..

هذا وقد وجه "مختار" لاهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ اعمال حملات ازالة التعديات علي اراضي الدولة والارض الزراعية في اطار الموجة 22 لازالة التعديات لتحقيق المستهدف منها في مرحلتها الاخيرة، وتفعيل اعمال اللجنة الدائمة بالمحافظة للمرور علي الطرق العامة فيما بين المنصورة عاصمة المحافظة وجميع المراكز بنطاق المحافظة وكذا تشكيل لجان برئاسة رؤساء المراكز للتصدي الحاسم للتعديات علي املاك واراضي الدولة علي هذه الطرق وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ضرورة الحفاظ علي اراضي الدولة والارض الزراعية باعتبار هذا الامر قضية قومية..

وكلف "مختار" السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة لاعمال المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تتلقي طلبات التصالح من المواطنين علي بعض مخالفات البناء وتشكيل فرق عمل لمتابعة العمل وتذليل العقبات بصفة يومية، كما وجه " مختار" لاهمية المتابعة اليومية لاعمال تطوير كورنيش النيل بالمنصورة وتحديد توقيتات ملزمة لمقاول التنفيذ وفقا للاشتراطات الفنية المقررة للحفاظ علي المظهر الحضاري لمدينة المنصورة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفي ذات السياق اكد مختار علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة، كما أكد "مختار"علي سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه مشيرا الي انه يجري الاعداد لعرض المشروع علي احد المستثمرين ..

وخلال الاجتماع اكد مختارعلي اهمية المتابعة الجاده لمشروعات المنطقة اللوجيستية بطلخا ومقترح مشروع مجمع خدمات حكومية بالمنصورة ومنتزه عروس عروس النيل بطلخا وذلك لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، هذا وتناول مختارمتابعة العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت موقف تحصيل ايرادات الدولة وتوصيل المرافق لمساكن الجلاء وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات ازالة ومتابعة الاجراءات المستهدف منها تحقيق الاستفادة القصوي من مشروع الاتوبيس النهري فضلا عن ضرورة المتابعة الجادة لتحصيل رسوم النظافة بالاضافة الي الاجراءات المتخذه بشأن انشاء مجمع خدمات حكومية متكامل بمدينة المنصورة، واكد "مختار"علي اهمية متابعة اعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع لتحقيق المستهدف توريدة علي مستوي المحافظة.