أماكن تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء في الجيزة

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الأحياء والمراكز والمدن، اعتبارًا من 7 مايو 2024، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وتستقبل المحافظة طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، البالغ عددها 21 مركزًا، إذ تخصص المحافظة شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح؛ للتسهيل على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

يُذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به.

ويجري تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.