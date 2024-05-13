الإثنين 13 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الاحتلال يهدم منزلين في بلدة عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يهدم منازل
الاحتلال يهدم منازل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في بلدة عزون شرق قلقيلية.

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وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير ثائر بدوان، ويتكون من طابقين، ومنزل المواطن رشيد عناية، ومكون من طابق واحد، وتترواح مساحتهما ما بين 150-200 متر مربع، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت أحياء في البلدة، وداهمت عددا من المنازل فيها، من بينها منازل لأسرى، وأسرى محررين، كما أغلقت مداخل البلدة.

واضافت المصادر أن شابا أصيب برضوض وكسور بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وتركه بالشارع خلال الاقتحام الواسع والمستمر لبلدة عزون.

كما احتجز جيش الاحتلال عشرات الشبان وأجرى تحقيقا ميدانيا معهم.

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