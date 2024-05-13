صفارات الإنذار تدوي.. 4 شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على منزل بحي البرازيل الفلسطيني

ارتقى 4 شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على منزل في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

صفارات الإنذار تدوي في يرئون وبرعام وأفيفيم في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل



أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق يرئون وبرعام وأفيفيم في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".