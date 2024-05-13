الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صفارات الإنذار تدوي.. 4 شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على منزل بحي البرازيل الفلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتقى 4 شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على منزل في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

صفارات الإنذار تدوي في يرئون وبرعام وأفيفيم في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل


أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق يرئون وبرعام وأفيفيم في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الجريدة الورقية