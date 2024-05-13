انتخابات الهند.. بدء المرحلة الرابعة لأكبر دولة العالم

انتخابات الهند..بدأ اليوم الاثنين الموافق 13 مايو، المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة لأكبر دولة العالم "الهند" سكانيًا، وبدأ الناخبون في الهند بالادلاء بأصواتهم اليوم الاثنين، في ظل حالة التوتر السائدة جراء حدة الخطابات الانتخابية بشأن الفوارق الاقتصادية والتحريض والانقسامات الدينية.

وتستمر المرحلة الرابعة من الانتخابات الهندية لمدة سبعة أسابيع، وفيها يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة نادرة على التوالي في تصويت يضع حزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في مواجهة تحالف يضم أكثر من عشرين حزبا معارضا، بما في ذلك منافسه الرئيسي حزب المؤتمر.. وفق لما نقلته "رويترز".

وقال أميت شاه، مساعد مودي ووزير الداخلية في البلاد، مع بدء التصويت: "أناشد الجميع التصويت لصالح حكومة حاسمة".

ومن المقرر إجراء الاقتراع على 96 مقعدًا في 10 ولايات وأقاليم اليوم، حيث يحق لـ 177 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.

ويوجد عدد كبير من المقاعد في ولايات تيلانجانا وأندرا براديش وأوديشا الجنوبية والشرقية، حيث لا يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا بالقوة التي تتمتع بها غيرها.

انخفاض الاقبال على انتخابات الهند بالمراحل الثلاثة الأولى

وأثار انخفاض الأعداد بشكل هامشي في المراحل الثلاث الأولى مخاوف بشأن عدم اهتمام الناخبين بالانتخابات لأنها:

لا تحتوي على قضية مركزية قوية.

تأثير الطقس الحار على التصويت حيث تصل درجات الحرارة القصوى في أجزاء كثيرة من البلاد إلى حوالي 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) أو أعلى.

وأثار انخفاض نسبة المشاركة الشكوك حول ما إذا كان حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاؤه سيتمكنون من تحقيق الفوز الساحق الذي توقعته استطلاعات الرأي، ويقول محللون إن انخفاض نسبة المشاركة دفع مودي إلى تغيير مسار حملته بعد المرحلة الأولى، وتحويل التركيز من سجله الاقتصادي إلى اتهام الكونجرس بالتخطيط لتوسيع مزايا الرعاية الاجتماعية للأقليات المسلمة على حساب المجموعات القبلية المحرومة والطوائف الهندوسية.. وفق لرويترز.

ونفى الكونجرس تقديم أي وعد من هذا القبيل وقال إن مودي منزعج من نسبة المشاركة في الانتخابات، وهو ما ينفيه حزب بهاراتيا جاناتا.

يشار إلى أن نحو 80% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة هم من الهندوس، لكن لديها أيضًا ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم البالغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، وتشير الاستطلاعات إلى أن الناخبين هم الأكثر قلقا بشأن البطالة وارتفاع الأسعار .

ويسعى الكونجرس بقيادة راهول غاندي إلى تحسين التمثيل وبرامج الرعاية الاجتماعية للفقراء والفئات المحرومة في الهند، مشيرًا إلى أن عدم المساواة في الثروة قد تفاقم خلال فترة ولاية مودي التي استمرت 10 سنوات، وهو اتهام رفضته الحكومة.

فيما تلقى تحالف الهند المعارض بقيادة الكونجرس صدمة قبل تصويت اليوم، عندما منحت المحكمة العليا كفالة مؤقتة لأرفيند كيجريوال، رئيس وزراء إقليم العاصمة الوطنية دلهي وزعيم المعارضة الرئيسي، مما سمح له بالقيام بحملته الانتخابية.

ويعتبر كيجريوال من أشد المنتقدين لمودي، وقد تم اعتقاله قبل شهر من الانتخابات في قضية كسب غير مشروع تتعلق بسياسة المشروبات الكحولية، مما أثار اتهامات بأن حكومة مودي كانت تسعى إلى شل المعارضة من خلال التحقيقات والاعتقالات، ولكن ينفي كيجريوال مزاعم الفساد بينما تقول الحكومة إنها لا تؤثر على وكالات إنفاذ القانون.

وبدأت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التصويت في 19 أبريل الماضي في انتخابات من سبع مراحل يحق فيها لنحو مليار شخص التصويت، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو.