أسعار الذهب في محلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث دولية ساخنة تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21





بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3140 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18



وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب



سجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا

سعر أوقية الذهب



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2361 دولارًا

سعر السبيكة الذهب



سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3577 جنيهًا .

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 8942 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17885 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 35770 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 71540 جنيهًا.