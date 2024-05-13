الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في محلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث دولية ساخنة تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك سعر المعدن الأصفر.

txt

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. وعيار 24 بـ3577 جنيها

txt

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:

سعر جرام الذهب عيار 24


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3140 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18


وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب


سجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا

 

سعر أوقية الذهب


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2361 دولارًا

 

سعر السبيكة الذهب


سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3577 جنيهًا .
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 8942 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17885 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 35770 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 71540 جنيهًا.

مواد متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. وعيار 24 بـ3577 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية 3% مع تعزيز رهان خفض الفائدة

أسعار الذهب بمنتصف نعاملات اليوم السبت في مصر

قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر.. وعيار 24 يسجل مفاجأة
الجريدة الورقية