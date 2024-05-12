أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. وعيار 24 بـ3577 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم 12 مايو 2024، استقرارا في سوق الصاغة، بالتزامن مع إجازة الصاغة الأسبوعية واستقرار اسعار الذهب في السوق العالمية بفعل إجازة البورصة الأسبوعية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيهًا، حيث كشفت الشعبة العامة للذهب، أن سعر الذهب عيار 21 استقر في مصر على آخر انخفاض سجله خلال تعاملات أمس، بفعل إجازة الصاغة المحلية والبورصة العالمية، موضحة أن متوسط سعر الذهب الآن سجل ما يلي:

اسعار الذهب اليوم الأحد

عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم الأحد عيار 24 على 3577 جنيها بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر متوسط سعر الذهب اليوم عيار 21 على 3130 جنيها بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

2763: 2713 جنيهًا 80: 190 جنيها

سعر الذهب عالميًا

كما ارتفعت أسعار الذهب عالميًا في ختام تعاملات يوم الجمعة، لتسجيل أفضل أسبوع لها في 5 أسابيع، مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر ذو العائد الصفري بفضل الزخم الذي تغذيه بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتي ظهرت الأسبوع والتي عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.