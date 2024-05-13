فوائد مذهلة لقشور البرتقال.. تعرف عليها

تحتوي قشور البرتقال على العديد من الفوائد المذهلة والمفيدة للصحة، إليك بعض الفوائد البارزة لقشور البرتقال:

1. مصدر غني بالمضادات الأكسدة: تحتوي قشور البرتقال على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، تساهم هذه المضادات الأكسدة في حماية الجسم من الضرر الناجم عن الجذور الحرة وتعزز الصحة العامة.



2. تعزيز صحة الجهاز المناعي: تحتوي قشور البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من العديد من الالتهابات والأمراض المعدية.



3. دعم صحة الجهاز الهضمي: تحتوي قشور البرتقال على ألياف غذائية قابلة للذوبان، وهذا يساعد في تحسين عملية الهضم ويسهم في الحفاظ على الجهاز الهضمي

4. تحسين صحة القلب: تحتوي قشور البرتقال على مركبات تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات. وبالتالي، يمكن أن تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



5. تأثير مضاد للالتهاب: تحتوي قشور البرتقال على مركبات مضادة للالتهاب، مثل الديميتوكسيهسبيريتين، والتي تمتلك خصائص مهدئة للالتهابات ومضادة للألم.



6. استخدامات أخرى: يمكن استخدام قشور البرتقال في تحضير المشروبات العشبية والشاي، حيث يمكن أن تضفي نكهة مميزة ورائحة منعشة، كما يمكن استخدامها في تحضير الزيوت العطرية والعطور، حسب ما نشرت روسيا اليوم.