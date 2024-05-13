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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مشروبات تحارب الكوليسترول وتنظف الشرايين

عصير الرمان
عصير الرمان

هناك العديد من المشروبات التي يُعتقد أنها تساعد في مكافحة الكوليسترول الضار وتنظيف الشرايين، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنها ليست بديلاً للعلاج الطبي الموصوف للحالات الطبية المرتبطة بارتفاع الكوليسترول أو الاحتقان الشرياني. 

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إليك بعض المشروبات التي يشتهر بأنها تحارب الكوليسترول وتنظف الشرايين، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مشروب جديد

1. عصير الرمان: يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز صحة الشرايين وتساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار

2. عصير الشمندر: يحتوي على مركبات تساعد في تنظيف الشرايين وتحسين الدورة الدموية. كما يعزز عصير الشمندر أيضًا تخفيض مستويات الكوليسترول الضار.

3. شاي الزنجبيل: يعتبر من المشروبات المضادة للالتهابات ويساهم في تحسين صحة القلب والشرايين. قد يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.


4. شاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن صحة الشرايين وتعزز تدفق الدم. وقد أظهرت بعض الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

5. عصير الليمون: يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الشرايين وتحسن وظيفة الأوعية الدموية. قد يساعد في تنظيف الشرايين وتقليل مستويات الكوليسترول الضار

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