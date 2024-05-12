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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميسي غاضبا من الدوري الأمريكي: تلك القاعدة غير صحيحة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي استيائه الشديد من القواعد الجديدة التي وضعها الدوري الأمريكي.

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ميسي يواصل تحطيم أرقامه القياسية ويقود إنتر ميامي لفوز عريض بالدوري الأمريكي

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ولعب ميسي مع فريقه إنتر ميامي أمام مونتريال وأنتصر الفريق بثلاث أهداف مقابل هدفين في مسابقة الدوري الأمريكي.

وتعرض النجم الأرجنتيني للإصابة وتلقى العلاج بعدها خرج مؤقتا من الملعب لمواصلة تلقيه العلاج.

وتنص اللوائح الجديدة في الدوري الامريكي أن اللاعب الذي يتلقى العلاج على أرضية الملعب يجب عليه الانتظار لدقيقتين قبل العودة إلى الملعب مجددا.

ليبدي ميسي استياءه وغضبه خلال وقوفه خارج الملعب شاهد زميه ماتياس روخاس يسجل هدفا من ركلة حرة، كان بإمكان النجم الأرجنتيني تنفيذها بنفسه.

وتحدث ميسي بشكل مباشر إلى كاميرا التلفزيون التي كانت بجواره وقال بصوت واضح: تلك القاعدة غير صحيحة.
 

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