رحلة برشلونة للبحث عن خليفة لـ قميص ميسي

عانى أنسو فاتي، اللاعب الواعد في صفوف برشلونة الذي تم إعارته إلى برايتون، من تأثير قميص ميسي حيث تعرض للإصابات قبل أن يتراجع مستواه ويقرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي للبحث عن نفسه.

وتسببت هذه الإعارة في عدم ارتداء، أي لاعب للقميص رقم 10 في الموسم الحالي ببرشلونة.

أهمية القميص رقم 10 في برشلونة

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقريرها، إلى أن القميص رقم 10 لن يترك فارغًا في الموسم المقبل، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة النادي.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم اللاعب، الذي سيرتدي قميص ميسي في الموسم المقبل، فأن برشلونة تدرك أهمية هذا القميص اقتصاديًا وجماهيريًا، وما يمكن أن يجلبه من أرباح للنادي في المستقبل.

ومع ذلك، ترغب أداراه البلوجرانا، في أن اعطاء القميص للاعب يستحقه بالفعل، أي يكون لديه مهارات ومستوى ثابت، وقدرة على صنع الفارق الفني وشعبية بين الجماهير.

لامين يامال النجم الواعد

يحتل لامين يامال الترشيح الأول، حيث يتمتع بالقدرة على المراوغة والسرعة والتسديدات القوية، وهذه الصفات تشبه تمامًا قائد منتخب الأرجنتين.

وقد كشفت أذعه راديو "كتالونيا" سابقًا، أن إدارة برشلونة قررت ذلك بالفعل، وتم تداول صور للقميص رقم 10، بالفعل وعليه اسم اللاعب ذو الأصول المغربية.

لامين يامال

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت "سبورت" إلى، أن يامال لديه القدرة العقلية على التعامل مع الضغوط التي قد تأتي مع هذا القميص، بفضل شخصيته القوية التي أظهرها في الموسم الحالي على أرض الملعب.

برناردو سيلفا

يُعد سيلفا أحد الأهداف الرئيسية لإدارة برشلونة، منذ الصيف الماضي وطلبه تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، كجزء من تعزيزات الفريق.

ومع ذلك، فإن الأمور ليست سهلة لأن النادي الكتالوني يجب أن يحل أزماته المالية، قبل أن يتمكن من التعاقد معه، كما يتنافس بايرن ميونخ الألماني مع برشلونة للحصول على خدمات سيلفا.

برناردو سيلفا

أنسو فاتي

الخيار الثالث والأخير هو عودة أنسو فاتي إلى برشلونة بعد فترة الإعارة الإنجليزية واستعادته للرقم 10.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار ليس قويًا بسبب عدم نجاح فاتي في فترة مع برايتون، مما يثير شكوكًا حول استعادة برشلونة لخدماته مرة أخرى، وقد يتم تجديد إعارته أو البحث عن وجهة جديدة له.