إعلام الأزهر تعرض تجربتها خلال القمة العالمية للقيادات الشبابية

شاركت كلية الإعلام جامعة الأزهر، في القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية التي نظَّمتها وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 11:7 مايو 2024، بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة، بمشاركة 21 دولة عربية وأجنبية و40 كلية وقسم للإعلام في مصر، ومثَّل الكلية وفدٌ من الطلاب برئاسة الدكتور محمد السعيد الشناوي، مدرس العلاقات العامة والإعلان، ومنسق الأنشطة الطلابية في الكلية.

تأتي القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية في نسختها الثالثة بمشاركة شباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بمصر والوطن العربي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناولت القمة التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة جلسات حوارية وورش عمل في موضوعات: الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإعلام، والإعلام الاقتصادي، ومحاضرات عن الأمن القومي المصري، كما تضمنت زيارات ميدانية للأكاديمية العسكرية المصرية، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وجاءت مشاركة إعلام الأزهر بدعم ومتابعة من عميد الكلية، الأستاذ الدكتور رضا أمين، الذي أكد أهمية عرض تجربة الكلية في المنتديات والفعاليات المحلية والدولية، بحرصها على تأهيل طلابها وخريجيها، وسعيها الحثيث لتقديم نموذج يُحتذى في العمل الإعلامي، بتخريج إعلامي متميز بمنهج أزهري وسطي يسعى لخدمة دينه وبلده والناس أجمعين.

عرض الشباب تجاربهم المهنية والتعليمية في مجالات الإعلام والاتصال والتوثيق

وقد أتاحت القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية الفرصة لشباب إعلام العالم لعرض تجاربهم المهنية والتعليمية في مجالات الإعلام والاتصال والتوثيق، لنقل الخبرات والثقافات، والتعرف والاطلاع على أبرز محطات المشاركين في المجال العلمي والأكاديمي.

وعرض المشاركون نظام العمل الإعلامي الشبابي في دولهم، وآلية تأهيل شباب وطلاب الإعلام من المتخصصين في سوق العمل، والاهتمام بجهود شباب الإعلام من أجل مساعدة الدول والمواطنين.

وعلى هامش الفعاليات، أشار الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الكلية، إن كلية الإعلام جامعة الأزهر تزداد نجاحًا وتميزًا عامًا بعد عام، وهو ما نلمسه في تحديث برامجها الدراسية، لاسيما برنامج الدراسات العليا الجديد، الذي فتح الفرصة لغير الأزهرين لدراسة الإعلام وفق ضوابط محددة، إضافة إلى مشروعات التخرج، وثقافة الطلاب الناتجة عن هذا الجهد المبذول في سبيل تطوير العملية التعليمية في الكلية، وهو ما نرى أثره في سوق العمل وفي مثل هذه الملتقيات.

وشارك من طلاب الكلية كلٌ من: محمد عبد القادر، وعمر جاب الله، وحسن البرلسي، وأحمد جمال، وعاطف منصور، ومحمد كوثر (من دولة بنجلاديش)، وإمام ناصر (من دولة نيجريا)، وباقيرو محمد (من دولة الكاميرون).