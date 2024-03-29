إعلام الأزهر تُكرِّم الفائزين في مسابقتي القرآن والإنشاد الديني والبحوث العلمية

كرَّمت كلية الإعلام جامعة الأزهر، الخميس، الطلاب الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني والابتهالات، وكذلك الفائزين في مسابقة البحوث العلمية، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدرجات العلمية.

وقدَّم الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، التهنئة للطلاب الفائزين، معبرًا عن سعادته الغامرة لتفوق عدد كبير من طلبة الكلية في عدة مجالات، وفي مقدمتها حرصهم على إتقان حفظ كتاب الله عزَّ وجلَّ.

وأعرب أمين عن شكره لأعضاء هيئة التدريس المنظمين للمسابقة والقائمين عليها برئاسة الأستاذ الدكتور سامح عبد الغني، ورعاية الطلاب بالكلية برئاسة الأستاذ مدحت صابر وللطلاب المشاركين في تنظيم الحفل.

من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمستوى حفظ الطلاب ومواهبهم، فيما أعرب الأستاذ الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عن سعادته وتشجيعه للأنشطة الطلابية، وتقديره للطلاب الحافظين للقرآن الكريم، وكذلك الذين تقدموا لمسابقة البحوث العلمية.

تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدرجات العلمية خلال العامين الجامعيين الأخيرين

واختتم الحفل بتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدرجات العلمية خلال العامين الجامعيين الأخيرين، وكذلك الفائزين في المسابقة وأعضاء هيئة التدريس المنظمين والتقاط الصور التذكارية.

شهد الحفل حضور الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية والأستاذ الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ رضوان منصور، مدير الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

أسرة كلية إعلام الأزهر تنظم إفطارًا جماعيًا

وفي نهاية اليوم نظمت كلية الإعلام إفطارًا جماعيًا لمنتسبي الكلية من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعدد من الطلاب، في حضور الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية والأستاذ الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد زارع، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا، والأستاذ رضوان الجهيني، مدير الكلية.

وأكد عميد كلية الإعلام أن الدعوة للإفطار الجماعي تأتي تدعيمًا لأواصر المحبة والأخوة بين منتسبي الكلية، كونهم أسرة واحدة وإحياءً لسنة الاجتماع على الطعام، مستشعرين الأجواء الإيمانية والروحانية لشهر رمضان الكريم، الجميع على مائدة واحدة دون حواجز وظيفية أو بروتوكولية.

بدوره وصف الأستاذ الدكتور عبد الراضي، حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إفطار اليوم بالمظهر الإيجابي المفعم بالود والمحبة والارتياح النفسي، بعيدًا عن ضغط العمل ومسؤولياته، مضيفًا أن الكلية تفتح آفاق التواصل كأسرة واحدة في شتى المناسبات.

من جهته وصف الأستاذ الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن مثل هذا التجمع يوطد العلاقات الاجتماعية والروابط، ويزيل الحواجز بين العاملين في التخصصات المختلفة.

وفي سياق متصل وصف الأستاذ الدكتور أحمد زارع، أستاذ الصحافة بالكلية والمتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر إفطار اليوم بالتواصل الاجتماعي الذي يسهم في تنمية العلاقات بين الطلاب والأساتذة وإدارة الكلية.

يذكر أن جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود، تُثمِّن مثل هذه الدعوات الطيبة لإفطار الصائمين، حيث وجه فضيلته بإقامة موائد إفطار للطلاب غير المقيمين بالمدينة الجامعية بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.