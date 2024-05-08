منى زكي تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

حرصت الفنانة منى زكي علي توجيه رسالة مواساة لصديقها النجم كريم عبد العزيز، في وفاة والدته، معلقه: ربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنة.

مني زكي

ونشرت منى زكي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "خالص عزائي لاخي كريم واختي ياسمين عبدالعزيز في وفاة والدتهم . ربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنة".

كريم عبد العزيز ووالدته

وفاة والدة كريم عبد العزيز

كما أعلن الفنان كريم عبد العزيز، عن موعد جنازة وعزاء السيدة سهير عبد العزيز والدته.

وكتب "كريم عبدالعزيز"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الي رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز ، والدة النجم كريم عبدالعزيز".

وأضاف البوست "ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمه الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

يشيع النجم كريم عبد العزيز جنازة والدته الراحلة السيدة سهير عبد العزيز بعد صلاة الظهر غداً الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، حيث رحلت والدة كريم عبد العزيز منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان العزاء فى والدة النجم كريم عبد العزيز، وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى وفاة والده الفنان كريم عبد العزيز، صلاه الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعه بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوا، وأنا لله وأنا اليه راجعون".

وكان كشف النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج كلمة أخيرة للاعلامية لميس الحديدي، عن الشعرة الفاصلة بين كل صفات الشخصية وشخصية كريم عبدالعزيز نفسها التي يحبها الناس فكيف إستطاع كريم عبدالعزيز أن ينجح في جعل المشاهد يكره حسن الصباح ليرد قائلاً: هنا بنتكلم عن حب لشخص وليس لشخصية مممكن كريم عبدالعزيز يتحب علشان أدوار قدمها في السنما وغيرها أو علاقات شخصية لكن مستحيل حد هيحب شخصية حسن الصباح لو المشاهدد خرج من عقله ربطه بكريم لايمكن هيحب الشخصية «