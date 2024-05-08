رامي جمال| أغنية انت مين تتخطى مليون مشاهدة علي يوتيوب

تصدرت أحدث أغنيات الفنان رامي جمال، وتحمل اسم "انت مين"، المرتبة الثانية في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية انت مين، من كلمات أحمد المالكي، ألحان : محمدي، توزيع : محمد مجدي، مكس و ماستر : محمد مجدي، جيتار : احمد حسين، باص جيتار : سيكا، شيلو : احمد حسام .

رامي جمال

وتقول كلماتها:



انت مين.. بقيت أنا بشوفك غريب.. حد مش واضح مُريب

خليت مشاعري يقلوا بالتدريج..و يوم عن يوم إيديا تسيب

لا بقيت بترضيني.. ولا اللي أنا فيه يبقيني

و عيشتي معاك بتأذيني و قلبي حزين

و بقيت واحد تاني.. بيبقي سعيد في أحزاني

و كل الدنيا شايفاني كبرت سنين

انت مين .. اهو الوش التاني بان

و إتفاجئت ان الحنان تمثيل ..و سقفه كبيره للفنان.. كدبت عليا صح زمان



انت مين .. أنا هقولك بإختصار .. أناني جه علي حقي جار

و بخيل .. بتاخد فرح تدي مرار .. هسيبك أيوه خدت قرار ".



سيطر الفنان رامي جمال على صدارة قائمة الأكثر مشاهدة بأغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، وتقترب أغنية "بيكلموني" من الـ 4,518,593 مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية رامي جمال بيكلموني

حصلت أغنية بيكلموني على المركز الأول بأكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتقول كلماتها “بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى انا ببقى متطمن أوام بيصبرونى كام صوره لينا يعوضونى عن طول غيابه عن عيونى مبقتش متحمل حرام وف بالى كلام جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان شاهده الأيام وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان بيأكدولى عنى أن سألهم هايقولولى طول بعده انا عايش ب طولى والأسم اهو عايش والسلام وبيوعدونى وانا نفسى بس يريحونى وفى مره صوته يسمعونى و أهم حاجه يكون تمام”



تفاصيل ألبوم خليني أشوفك رامي جمال

ضم ألبوم خليني أشوفك لـ رامي جمال من 15 أغنية وهم “خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، قلبي خام، أوقات، عادي أنساك، انت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي اه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى اسمك”.

أغنية شاهد الله رامي جمال



بجانب أغنية “شاهد الله” التي سجلت أكثر من270 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "

طمنني ليه بأفعال كتير و شيلته سنين ف عيني خلاني اقول أنا لو بموت بروحه ده هيفديني دخل راسم وش الملاك و شاف الخير كله معايا قاللي أضحي بعمري فداك ففرضت أنا حسن النوايا شاهد الله عاللي شوفناه ايام ربي ما يعودها تاني منه اكتفيت ياما اتأذيت ده خان وعوده و كان أناني أي إحتمال تاني لرجوع خلاص بره حساباتي خلص خلاص كل الفرص اللي تخليه ف حياتي كان كل همي اني ارضيه و مكانش هاممه الا حاله دلوقتي قلبي داس عليه ف حياتي ناس كتير بداله".