أسعار العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من صراعات تؤثر على اقتصادات الدول وعلى سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو47.27 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سجل اليورو مقابل الجينه المصري نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع

سجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.31 جنيه للشراء و 30.40 جنيه للبيع.

وصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 51.97 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.60 جنيه للشراء و 12.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 153.59 جنيه للشراء و 154.08 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.54 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.