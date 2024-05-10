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الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك الـAtm

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الجمعة.. شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة اليومفي بعض البنو المصرية ماكينات الصرف الآلي Atm، مقابل الجنيه المصري، استقراراً، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وسجلت العملهطة الخضراء نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.
 

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية”، خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الجمعة 10 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت، وتخرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية لمختلف السلع في الأسواق المصرية لرصد ومتابعة اهم واحدث المستجدات التي تطرا على الساحة، لاسيما اسعار العملات والدولار، والذي جاء سعره اليوم على النحو الآتي:

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وألقيت عليك محبة مني.... المحبة سر الأسرار. !

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السكان في نيروبي يواجهون عمليات إخلاء قسري

اسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية 

 

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم إلى 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

 

يترقب المستثمرون والمحللون اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.

 

ووفق مراقبين، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.

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