سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك صباح اليوم السبت

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من صراعات تؤثر على اقتصادات الدول وعلى سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

