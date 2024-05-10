وزير الشباب يفتتح بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بنادى سموحة

بعد غياب 22 عام..

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على الدور الكبير الدى تقوم به وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالأنشطة الرياضية ودعم الشباب والنشء، مؤكدًا على أن نادي سموحة الرياضي صرح رياضي كبير على أرض الإسكندرية، وأنه حريص دائمًا على حضور كافة الفاعليات الرياضية بأندية الإسكندرية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى استعداد الإسكندرية دائمًا لاستضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الهامة.

جاء دلك خلال افتتاح محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز للدرجات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، موسم 2023/2024، بمقر نادي سموحة الرياضي، والمقرر استمرارها حتى 11 مايو الجاري.

ومن جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الإسكندرية لدعمه الأندية والمؤسسات الرياضة بالإسكندرية، بما يشجع الشباب على ممارسة الرياضة.

وفي ختام البطولة، كرم المحافظ والوزير الأبطال الفائزين بالبطولة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في البطولات القادمة لرفع اسم وطننا عاليًا.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور إسماعيل شاكر رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري للفروسية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والمهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، و سيد سمرة رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، والدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، و عبد الله عثمان رئيس النادي النوبي، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي.