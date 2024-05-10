انطلاق فعاليات مدينتي هاف ماراثون بمشاركة 300 مشارك من 55 جنسية

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة..

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلقت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء فعاليات مدينتي هاف ماراثون للعام الرابع على التوالي، بتنظيم شركة"تراي فاكتوري، ومشاركة ٣٠٠٠ من النشء والشباب والرياضيين والهواة من مختلف الأعمار من ٥٥ جنسية.



تضمن الهاف ماراثون سباقات للجري بمسافات مختلفة، لـ 5، 10، و21 كيلومترا، بالإضافة إلى الـ 2 كيلو الذي سيكون مناسبًا لجميع أفراد الأسرة ويضم فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الاحداث هو ما يضعها على رأس اولويات الدولة وهي الإهتمام بصحة المواطن المصري، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تضعها الوزارة، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف "صبحي" أن الوزارة تشجع على إقامة الماراثونات والسباقات الرياضية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع.



تأتي تلك السباقات ضمن الأجندة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة للفعاليات الرياضية.





