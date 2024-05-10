سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 10-5-2024

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 10-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، وذلك نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.86 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.88 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.89 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.86 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.95 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.68 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.85 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعدما تراجع الليلة الماضية أمام اليورو والجنيه الإسترليني، بفعل بيانات أظهرت مزيدا من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأميركية وبالتالي زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضًا من أعلى مستوياته البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة. وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، عند 105.25.

وجاء تراجع الدولار في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة، التي جاءت بعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المخاطرة في السوق التي كانت توقعاتها متذبذبة لأسابيع بشأن موعد خفض أسعار الفائدة المحتمل هذا العام ومداه.

وإلى جانب صعود طفيف لسندات الخزانة الأميركية والسلع الأولية، ارتفعت معظم العملات الرئيسية مثل الين والجنيه الإسترليني. وبدا الإسترليني هشا بعد مراجعة حذرة من بنك إنجلترا للسياسة النقدية. ويقدر المشاركون في السوق أن طوكيو أنفقت نحو 60 مليار دولار الأسبوع الماضي لإنعاش الين من مستويات متدنية، وأكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددًا نية الحكومة التدخل إذا لزم الأمر وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري بعد اجتماع مجلس الوزراء الجمعة.