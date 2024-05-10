الفونسو ديفيز يعلق على إمكانية إنتقاله لريال مدريد

علق الكندي الفونسو ديفيز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني على إمكانية إنتقاله لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ألفونسو ديفيز في تصريحات نقلتها شبكت “سي بي إس سبورتس” في الوقت الحالي يتحدث وكيلي مع إدارة بايرن ميونخ.

وأضاف ديفيز: “ بغض النظر عما ستسفر عنه هذه المواصفات أنا ممتن للغاية لنادي بايرن ميونخ ”.

وكان بايرن ميونخ قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته امام ريال مدريد الإسباني في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف.

وأحرز الفونسو ديفيز الذي شارك كبديل هدف الفريق البافاري الوحيد في هذه المواجهة.