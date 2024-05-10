الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفونسو ديفيز يعلق على إمكانية إنتقاله لريال مدريد

الفونسو ديفيز لاعب
الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ

علق الكندي الفونسو ديفيز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني على إمكانية إنتقاله لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال ألفونسو ديفيز في تصريحات نقلتها شبكت “سي بي إس سبورتس” في الوقت الحالي يتحدث وكيلي مع إدارة بايرن ميونخ.

وأضاف ديفيز: “ بغض النظر عما ستسفر عنه هذه المواصفات أنا ممتن للغاية لنادي بايرن ميونخ ”.

وكان بايرن ميونخ قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته امام ريال مدريد الإسباني في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف.

وأحرز الفونسو ديفيز الذي شارك كبديل هدف الفريق البافاري الوحيد في هذه المواجهة.

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