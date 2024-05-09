مدافع بايرن ميونخ يهاجم التحيكم بعد الهزيمة من ريال مدريد

هاجم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية”: “أعتقد أننا رأينا مدى قسوة كرة القدم الليلة، قدمنا أداءً قويًا لمدة 90 دقيقة، كنا ناضجين للغاية ومتماسكين ودافعنا بشكل جيد حقًا”.

وتابع: “لقد أتيحت لنا أيضًا فرص كبيرة حقًا لإنشاء شيء ما، وربما كان هذا هو الشيء الوحيد المفقود”.

وواصل: “إنه لأمر جيد أن تلعب بهذه الطريقة لفترة طويلة ضد ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو، ولكن من العار أن تتخلى عن المباراة، كما هو الحال في كثير من الأحيان ضد ريال مدريد”.

وأكد: “من السهل الإشارة إلى خطأ نوير، لكنني رأيت أيضًا تصديًا في الشوط الأول، من عرضية فينيسيوس جونيور، لقد كان تصديًا من الطراز العالمي، وينطبق الشيء نفسه على تصدياته في الشوط الثاني”.

وأتم: “لكن تلك الأشياء تحدث، وهذا أيضًا جزء من كرة القدم، إنه سوء حظ فحسب، ننتقل من الفوز إلى الخسارة في عشر دقائق، إنها ليلة سيئة للغاية”.