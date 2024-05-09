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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هدف إمام عاشور في الجونة الأفضل بالجولة 21 للدوري

إمام عاشور
إمام عاشور

أعلنت رابطة الأندية المحترفة ، اختيار هدف إمام عاشور في مرمى الجونة خلال لقاء الأهلي أمام الفريق الساحلي بالدوري، الأفضل خلال الجولة 21.
 

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سيدات سلة الأهلي يحسمن التأهل إلى نهائي دوري السوبر



وفاز الأهلي في هذه المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، بثلاثية من دون رد.
على صعيد آخر وفي مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي ، في تمام العاشرة من مساء يوم السبت 18 من شهر مايو الجاري على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس ، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.
 

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الأهلي والترجي .. موعد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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