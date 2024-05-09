موعد مباراة روما وبايرن ليفركوزن بنصف نهائي الدوري الأوروبي

يستعد فريق روما الإيطالي لمهمة قوية مساء الوم الخميس، عندما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الألماني باير ليفركوزن على ملعب باي أرينا، وذلك في مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

الفريق الألماني هو الأقرب للتأهل حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية مساء الخميس الماضي، بفوز ليفركوزن بهدفين نظيفين.

يسعى روما لحجز مكانه في نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن انهى الموسم الماضي كوصيف بعد الهزيمة في المباراة النهائية من فريق إشبيلية الإسباني.

أما باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني هذا الموسم بلا أي هزيمة يطمح في إضافة إنجاز قاري جديد بشق طريقة إلى النهائي، ويحلم بالفوز باللقب الغائب عن خزانته منذ 1988.

موعد مباراة روما وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2024

موعد مباراة روما وباير ليفركوزن في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، هو الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة روما وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2024

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 1 لبث مباراة روما وباير ليفركوزن.