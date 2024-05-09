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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يُشيد باستقبال نهضة بركان للبعثة البيضاء

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك باستقبال نادي نهضة بركان لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى المغرب عصر اليوم استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان. 
 

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وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي نهضة بركان وفروا حافلة للفريق لاستخدامها في التنقل، كما قام حكيم بن عبد الله رئيس النادي المغربي باستقبال بعثة الزمالك في مطار وجدة فور وصولها.

كانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت حوالي 6 ساعات تقريبا. استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب. 
ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة. 

وتضم قائمة الزمالك كلاً من : حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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