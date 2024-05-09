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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

الأهلي
الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة ، على ملعب ستاد غزل المحلة في تمام السابعة من مساء السبت المقبل لحساب الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.
 

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ويخوض الفريق الأحمر اللقاء محتلاً الترتيب السابع برصيد 30 نقطة ، بينما يأتي المحلة في المركز 14 برصيد 19 نقطة.

على صعيد متصل ، أعلنت رابطة الأندية المحترفة ، اختيار هدف إمام عاشور في مرمى الجونة خلال لقاء الأهلي أمام الفريق الساحلي بالدوري، الأفضل خلال الجولة 21.
وفاز الأهلي في هذه المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، بثلاثية من دون رد.

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