مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة

انعقد اليوم الخميس الاجتماع الدوري لمجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية المشرف عليها صندوق تطوير التعليم لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية على مجموعة من القرارات منها: اعتماد جدول الاختبارات النهائية ( النظرية والعملية) للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 وكذلك اعتماد تشكيل أعضاء هيئة الكنترول وتوزيع أعباء الكنترول، واعتماد آلية تعديل درجات المقررات طبقا للائحة نظام ابن الهيثم.

وناقش مجلس جامعة مصر التكنولوجية المقترح المقدم بخصوص أعداد الطلاب المقبولين للعام الجامعي 2024-2025، وكذلك مناقشة المقترحات الخاصة بتجهير المعامل الخاصة ببرنامج الاوتوتروكس، وتجهيز المعامل الخاصة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، وتجهيز مدرجات الكلية بمبنى الورش استعدادا للعام الجامعي المقبل، ومناقشة ما تم من إجراءات خاصة بتفعيل مركز ربط الجامعة بالصناعة.

قرارات مجلس جامعة مصر التكنولوجية

ووافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية على المقترح المقدم بإنشاء ثلاث برامج جديدة بالكلية( تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، وتكنولوجيا المعلوم الصحية، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية) واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاعتماد تلك البرامج.

ووافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية على المقترح المقدم من عميد الكلية التكنولوجية بأسيوط بمشاركة طلاب الكلية باسبوع شباب الجامعات والمدارس الإقليمي بجامعة اسيوط الجديدة، وكذلك اعتماد خطة التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الأولي والثانية للفصل الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، واعتماد آلية عرض مشروعات التخرج والتدريب الميداني وتشكيل لجان المناقشة .

واختتم مجلس جامعة مصر التكنولوجية أعماله بمناقشة الاستفسار المقدم من عميد الكلية بأسيوط عن كيفية التحاق الطلاب الأجانب بالكلية وهل تم إدراج الجامعة علي منصة ادرس في مصر.