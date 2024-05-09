محمد منصور: جامعة القاهرة الثانية إفريقيًا في تصنيف الجامعات الخضراء

قال الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة هي الأولى محليا والثانية على مستوى أفريقيا في تصنيف الجامعات الخضراء.

جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية بعنوان "تجارب إعلامية لدعم أهداف التنمية المستدامة (1)"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمي الدولي التاسع والعشرين.

ونوه المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة بأن الجامعة هي أول جامعة تؤسس مكتبا يهدف إلى تخريج كوارد تحقق اهداف التنمية المستدامة.

ولفت مستشار رئيس جامعة القاهرة إلى وجود خطورة في هذه المراحل وهي أن يصبح الإعلام "متحولا" كما حدث في ثورات الربيع العربي.

وأكد مستشار رئيس جامعة القاهرة أهمية قيام الإعلام بدور مؤسسي ومحوري لدعم أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة أن لا يكون تابعا لأي جهة أو مؤسسة ويراعي السياق المجتمعي.

وأضاف مستشار رئيس جامعة القاهرة أن الإعلام في هذه المرحلة ينبغي أن يحرص على أداء عدد من الأدوار، أهمها تقديم المعرفة في السياق والتوقيت المناسب للجمهور إذ أنها حق ومطلب أساسي له، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه الجمهور حول المشاكل البيئة، وترجع أهمية ذلك نظرا لأن المجتمع هو جزء من المشاكل البيئية، لذلك لا يحق للإعلام تغييب دوره في هذا الأمر، مشددا على ضروة مشاركة الجمهور في صناعة القرارات والإجراءات التي تتصل بهذا الشأن.

جلسة نقاشية في جامعة القاهرة عن تجارب إعلامية لدعم التنمية المستدامة

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الخميس حلقة نقاشية بعنوان "تجارب إعلامية لدعم أهداف التنمية المستدامة (1)"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمرها العلمي الدولي التاسع والعشرين، تحت عنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

وترأس الحلقة الدكتور حسن عماد مكاوي الأستاذ بالكلية، بحضور الدكتورة شيماء ذو الفقار الأستاذ بالكلية (مُعقبًا)، والدكتورة أسماء أبو زيد الأستاذ المساعد بالكلية (مقررًا) للحلقة، وبمشاركة عدد من أساتذة وعمداء كليات الإعلام والخبراء.

وتضمنت الحلقة النقاشية الحديث عن عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، منها: مفهوم الإعلام التشاركي والتنمية المستدامة: "تقييم التجربة المصرية"، دور المؤسسات الأكاديمية الإعلامية في التوعية بأهداف التنمية المستدامة، ودور كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية في هذا الشأن، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الوعي البيئي من خلال مشروعات الطلاب.