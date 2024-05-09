تمريض عين شمس تبحث التعاون مع جامعة كاليفورنيا

استقبلت الدكتورة سحر موسى، عميدة كلية التمريض في جامعة عين شمس، الدكتور واجنر لورا ميشيل أستاذ صحة المجتمع في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، والدكتورة سهام جرجس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العمي، والدكتورة هالة محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا

زيارة جامعة كاليفورنيا في جامعة عين شمس

وتهدف الزيارة لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت عميدة كلية التمريض في جامعة عين شمس أن الزيارة تهدف لتعميق العلاقات بين كلية التمريض جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا الأمريكية.

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن البرامج الدراسية المقدمة من كلا الطرفين، وفي نهاية الزيارة تم عمل جولة تفقدية لمعامل المهارات والكمبيوتر والمدرجات والقاعات الدراسية بالكلية.

وحضر اللقاء الدكتورة نعمة فتحي مدير وحدة التعاون الدولي، والدكتورة سماح فيصل مدير البرامج، والدكتورة هناء عبد الحكيم أستاذ تمريض صحة المجتمع ومنسق الزيارة، والدكتورة سحر ياسين أستاذ تمريض الحالات الحرجة، والدكتورة نعمت الله جمعة أستاذ مساعد تمريض الباطني الجراحي، ومستشار وحدة الجودة، والدكتورة فاطمة عطا مدير وحدة الخدمات الإلكترونية والتعلم الإلكتروني.