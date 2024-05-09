عبدالمنعم سعيد: "7 أكتوبر" عملية عسكرية ناجحة هزّت نظرية الردع الإسرائيلية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ ما حدث في 7 أكتوبر كان عملية عسكرية ناجحة ذكية أوجعت الجانب الإسرائيلي وهزّت بقوة شديدة الحكم في إسرائيل ونظرية الردع الخاصة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وتطرق "سعيد"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى خطورة جماعات الإسلام السياسي وإيران في الفترة التي أعقبت الربيع العربي، موضحًا: "إيران لديها ميليشيات وجسور مع جماعة الإخوان وتنظيمات في باكستان وأفغانستان، وبالتالي، تم العمل على كسر لموضوع الاتفاق بين السعودية وإسرائيل".

وأوضح، أن هذا الاتفاق كان سيحدث تحولا استراتيجيا كبيرا، وذلك من خلال قضية تلقى تعاطفا من سكان هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه نتيجة ما حدث، دخل الإسرائيليون بقسوة قطاع غزة، وأصبح لدينا قضية إنسانية مرعبة.

التناقض الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ التناقض الفلسطيني الإسرائيلي قديم، مشددًا على أنه سابق على 7 أكتوبر، ويمكن حساب نقطة البداية منذ عام 1897م عندما طالب هرتزل بتأسيس دولة يهودية.

وأضاف، أنّ هذه المرحلة أصبحت تشهد خطة إسرائيلية مرتبطة برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعميق الانقسام الفلسطيني الذي بدأ بقوة شديدة في عام 2007.

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "إسرائيل كانت الجسر الذي تقدم به قطر الدعم لقطاع غزة بمتوسط 150 مليون دولار شهريا بالإضافة إلى الإمداد بالكهرباء والمياه وتوسيع نطاق صيد السمك بالبحر الأبيض المتوسط والغاز الطبيعي، ورأت السلطة الإسرائيلية أن هذا الدعم يذهب لحماس".

وواصل، أن من أسباب الضفة الغربية تقدم آلاف العمال لإسرائيل، وهناك أحاديث بأن بعضهم كانت لديه أعمال مخابراتية في إسرائيل وهم الذين حددوا نقاط الهجوم في غلاف غزة.

علاقة أمريكا بإسرائيل "عضوية"

ولفت إلى أنّ الملف النووي رتّب سياسة دفاعية إيرانية تعرف باسم "الدفاع المتقدم"، إذ لا ترغب إيران في أن تدخل حربا، فهي بلد ذات حضارة قديمة، كما أن لديها أجهزة مخابرات وتتمتع بنضج معين.

وأضاف : "إيران تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية وأن علاقتها بإسرائيل "عضوية"، ولكي تحمي نفسها منذ فترة، استغلت الحرب العراقية في أن يكون لديها قوات الحشد الشعبي ثم تبنت حزب الله من الألف إلى الباء والحوثيين في اليمن وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".

وتابع: "هناك محاولات أخرى من إيران لاستخدام مسألة الشيعة وآل البيت، وكل هذه العوامل جعلت لإيران قدرة على الابتزاز مثل الحرب الأهلية السورية والموقف السياسي في لبنان والترتيبات داخل الدولة العراقية، وكل ذلك جهزته إيران للموقف التي أصبحت المنطقة عليه".