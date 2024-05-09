الرئيس السيسي وملك الاردن يشددان على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة بحلول عيد الاستقلال الثامن والسبعين واشار مدبولي فى مؤتمر صحفي عقده رئيسا وزراء البلدين عقب مباحثات اللجنة العليا المشتركة المصرية الاردنية الـ32 إلى العلاقات المتبادله بين الرئيس السيسي والملك عبد الله ،كما اشار الى انتظام دورية انعقاد اللجنه العليا المشتركة بين مصر والأردن والتى تعد نموذجا للتعاون العربي، وقال إن انعقاد هذه اللجنة يتزامن مع الازمة التي واجهتها المنطقه فى قطاع غزة.



وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطينى منذ 7 أكتوبر حتى الآن ودخلت الشهر الثامن ،مؤكدا انه لا يوجد حل لهذه الازمه الغير مسبوقه الا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين وهذا الحل نادت به الامم المتحده منذ عقود عديده وكان العالم كله يتحدث عنه وأن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها القطاع.

وشدد مدبولى على ضروره اخذ كل الخطوات التنفيذية لرفع المعاناه عن الشعب الفلسطيني وطالب الدول العظمى الكبرى بأن تؤدي دورها لحل هذه الأزمة.

وأشار مدبولي إلى تاكيد الرئيس السيسي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، كما أشار إلى دعم مصر للشعب الفلسطينى والاستمرار في تقديم هذا الدعم.



وقال رئيس الوزراء إن مصر تبذل جهودا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزه والازمة الانسانية غير المسبوقة التي يواجهها أشقائنا في قطاع غزة وأن تكون هناك حلل الدولة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة.



ومن جهة أخرى أشار إلى أن حجم التبادل تجاري بين مصر والاردن بلغ 600 مليون دولار ولا يتناسب مع إمكانيات الدولتين.

وأشاد مدبولي بالعلاقات متميزه بين الدولتين لافتا إلى وجود تواصل يومي بين الوزراء فى الدولتين واليوم نشهد طفرة كبيرة في أعمال النقل واللوجيستيات والسلع المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في الدولتين.



ووجه مدبولي الشكر إلى الدكتور بشر الخصاونه على ما يجده العاملون المصريون في الأردن من دعم، وقال إن الفترة القادمة ستشهد التغلب على العديد من التحديات وقال إن هناك توافقًا كاملًا إن يكون هناك زياده في التعامل وهذا ينعكس على التواصل المستمر بين الحكومتين.

وأكد الدكتور بشر الخصاونه رئيس وزراء الأردن، أنه نقل رسالة شفوية من ملك الاردن الى اخية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتتعلق بالوضع الراهن والمواقف المشتركه والخاصة في الازمة في قطاع غزه والتحديات التي تواجه التهجير القسري والاضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها واتفاقية السلام الاردنيه الاسرائيلية، لافتا الى التنسيق المتواصل بين الرئيس السيسي وملك الاردن على وقف اطلاق النار قطاع غزه وكذلك رفض التهجير القسرى للشعب الفلسطينى وتنسيق حل الدولتين والتوصل لاتفاق يؤدى الى وقف اطلاق نار مستدام وفتح جميع المعابر لدعم الشعب الفلسطينى .

وأشار إلى أن رسالة الرئيس السيسي الى اخية الملك عبدالله الى تطابق وجهات النظر.

وأشار الى اتفاق إلى عقد منتدى الاعمال للقطاع الخاص بين مصر والأردن الشهر المقبل.

وأكد الحصاونة أنه اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال النقل بين مصر والأردن، والية توسيع الربط الكهربائي بين الدولتين.

كما أشار إلى أنه بحثنا تكامل الصناعة بين مصر والاردن كما وقعنا مذكره تفاهم مع مصر في مجال التعاون الاعلامي.



وأشارالخصاونة إلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقه وان مصر الاردن تؤكد على قيام الدوله الفلسطينيه على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية.