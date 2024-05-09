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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يقيم حفل وداع مبابي هذا الأسبوع

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ل‘قامة حفل وداع للنجم كيليان مبابي خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرار اللاعب بالرحيل عن صفوف النادي والاتحاد لخوض تجربة احترافية جديدة.

وذكرت صحيفة الليكيب الفرنسية في تقرير نشرته صباح اليوم أنه من المقرر أن يكون حفل وداع كيليان مبابي هذا الأحد في ملعب بارك دي برينس " حديقة الأمراء ".

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مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام بوروسيا بإياب نصف نهائي أبطال أوروبا

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قلق بين نجوم ريال مدريد بسبب مبابي

وأصبح مبابي قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك بعد توصله لاتفاق شبه نهائي مع العملاق الملكي لارتداء القميص الأبيض.

وعلق النجم الفرنسي الشهير تيري هنري على أداء مبابي وأنباء انتقاله للريال قائلًا: " مبابي و فينيسيوس الثنائي الأفضل في العالم من ثم بيلينغهام في المركز الثالث ويبدو أنهم سيلعبون معاً بالتوفيق لهم ".

باريس سان جيرمان يودع دوري الأبطال

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بوروسيا دورتموند الألماني في مفاجأة من العيار الثقيل، بينما ودع بايرن ميونخ البطولة على يد ريال مدريد، ليكون النهائي بين الميرنجي وأسود الفستيفال.

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