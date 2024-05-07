الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام بوروسيا بإياب نصف نهائي أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل لاعبيه في مواجهة بوروسيا دورتموند ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا .
 

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ويمثل باريس في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- لوكاس بيرالدو- نونو مينديش.
الوسط: زائير إميري- فيتينيا- فابيان رويز.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي- جونتشالو راموس- كيليان مبابي


كان لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهى لصالح الفريق الألماني بهدف نظيف.

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