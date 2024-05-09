أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الخميس

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة نتيجة الحروب والصراعات والتي تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا للبيع و3508 جنيهًا للشراء

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو3090 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2648 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا للبيع مقابل 24560 جنيهًا للشراء

وجاءت سعر أوقية الذهب نحو 2313 دولارًا للبيع و2312 دولارًا للشراء

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.