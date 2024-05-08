أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 8 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3090 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

سجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3090 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3531 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2648 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2060 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24720 جنيهًا.

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لموعد خفض الفائدة

الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2307.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2317.20 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2%، ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى .

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيغان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية 15 مايو أيار.

وتخفض أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 65% خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف أوقية من الذهب إلى احتياطاته في أبريل/نيسان، ليواصل البنك مشترياته خلال 18 شهرا الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.19 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.7% إلى 969.44 دولار، وفقد البلاديوم 0.7% إلى 964.51 دولار.