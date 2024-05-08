انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء.. فرصة
يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء في سوق الصاغة، انخفاضا ملحوظا في جميع الأعيرة.
ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل التوترات التي تشهدها عدد من بلدان العالم أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
عيار 14 بيع 2,047 شراء 2,060
عيار 12 بيع 1,754 شراء 1,766
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب
بيع 24,560 شراء 24,720
كيلو الذهب
بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر المصنعية
وتختلف مصنيعة الذهب من محل لاخر ومن تاجر لاخر ومن منطقة لاخرى.