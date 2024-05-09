جهاد جريشة يعلق على اختيارات الكاف لحكام نهائي الكونفدرالية

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دائمًا يستعين بالحكام الذين ظهروا بشكل طيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لإدارة نهائي الكونفدرالية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الاختيارات إيجابية للغاية من جانب الكاف لحكام نهائي الكونفدرالية، سواء الكيني بيتر واويرو كاماكو أوعيسي سي الذي تطور مستواه بشكل واضح في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "عيسي سي نجح في المباريات الإفريقية وأتوقع ظهوره بشكل قوي خلال لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، وهو لا ينفعل بسهولة ولياقته البدنية جيدة، ويمتلك حالة تركيز عالية".

وطالب جريشة لاعبي الزمالك بالتركيز في الملعب فقط، والابتعاد عن التحكيم، ونفس الأمر بالنسبة للاعبي الأهلي أمام الترجي في تونس، وألا يفكروا مطلقا في الحكام.

وأوضح: "كان من الأفضل أن يراعي الكاف جنسية معين الشعباني مدرب نهضة بركان، ولكن لابد أن يتواجد الحكام التوانسة في النهائيات القارية، واعتراض الزمالك قد يكون لحفظ حقوقه فقط، ومن أجل العدالة، وكل الحكام تعمل من أجل اسمها فقط، ولن يجاملوا أي طرف".

وأكد أن السنغالي عيسي سي من أفضل الحكام في القارة الإفريقية حاليا، وسوف يظهر بمستوى طيب خلال لقاء الإياب في القاهرة.