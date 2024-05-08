القائم يحرم ريال مدريد من هدف التقدم على بايرن ميونخ بعد مرور ربع ساعة

يستمر التعادل السلبي بدون اهداف بين فريقي بايرن ميونخ الألماني ومضيفه ريال مدريد الاسباني، بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب واهدروا أكثر من فرصة كان اخطرها تسديدة فينيسيو جونيو التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 14 من عمر اللقا ليستمر التعادل السلبي بين الفريقي.

وبدأ فريق ريال مدريد الإسباني مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني بإياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيبا، كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، ابراهيم دياز، أردا جولر، كامافينجا.

بينما بدأ فريق بايرن ميونخ الألماني مباراته أمام ريال مدريد الإسباني بإياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بتشكيل يضم كل من: ويمثل الفريق الألماني في المباراة كل من .

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، دي ليخت، داير، مزراوي.

خط الوسط: بافلوفيتش، لايمر، ساني، موسيالا، جنابري.

خط الهجوم: هاري كين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بيريتز، أورليش، أوباميكانو، كيم مين جاي، جوريتسكا، تشوبو موتينج، بريان سرقسطة، ديفيز، مولر، تل.

كانت مواجهة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.