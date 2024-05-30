مفاجأة.. فئات محرومة من الحصول على رغيف الخبز المدعم

شغل الرأي العام المصري أمس، ارتفاع أسعار الخبز المدعم على بطاقات التموين، إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، على أن يتم التطبيق لتلك الارتفعات بداية من أول يونيو، ووفقًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ما زالت تدعم بـ105 قروش للرغيف.

عدد المستفيدين من الخبز المدعم

وبلغ عدد المستفيدين من الخبز المدعم 71 مليون مواطن، في حين أن المستفيدين من منظومة السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، وفقا لـ للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

فئات محرومة من الحصول على رغيف الخبز المدعم

وهناك بعض الفئات محرومة من الحصول على رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع أسعار الخبز وهم كالتالي: من يمتك مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وأصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

مصاريف مدارس

وشملت الفئات المحرومة أيضًا: من يدفعون ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، ومن من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل، وأصحاب الوظائف العليا في البلاد، من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات.

فاتورة التليفون المحمول

أيضًا شملت الفئات المحرومة، من يدفع فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، أصحاب السيارات الفارهة، من يملك سيارة موديل 2015 فأعلى، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.