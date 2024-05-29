(فى المضمون)

الأربعاء 29/مايو/2024 - 07:31 م 5/29/2024 7:31:45 PM

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن اتجاه إلى تحويل الدعم المقدم للمواطنين من دعم عينى إلى نقدى، وطبيعة الحال أن القرار هو الأخطر فى تاريخ الحكومة المصرية ولكن تتضح الأمور بشكل جيد لا بد من توضيح المميزات والعيوب والتأثيرات التى تترتب عليه سواءً على الدولة بشكل عام أو على المواطن الذى يحصل على هذا الدعم.

القضية تحمل شقين مهمين أولهما أن الدعم يقدم فى صورتين الأولى السلع ورغيف الخبز فى البطاقات التموينية.. وهؤلاء موجود بهم حصر كامل لدى وزارة التموين.. أما الشق الثانى من الدعم فيقدم لجميع المواطنين فى المحروقات من بنزين وسولار وكهرباء تحويل الدعم العينى فى مصر إلى دعم نقدى قد يكون له بعض المزايا والعيوب. هناك جدل حول ما إذا كان الدعم النقدى أم العينى أكثر فائدة للمستفيدين.

بعض المزايا للدعم النقدى انه يمنح المستفيدين المزيد من الحرية والاختيار فى كيفية انفاق هذه المبالغ وقد يكون أكثر كفاءة فى الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين- ويمكن أن يحفز النشاط الاقتصادى.

أما العيوب فتتمثل فى أنه قد يتم إنفاق الأموال على بنود أخرى بدلًا من السلع الأساسية ومن الصعب بل والمستحيل ضمان أن المبالغ النقدية سوف تصل إلى المجموعات المستهدفة بالكامل.. بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على توصيل دعم نقدى لأصحاب الشق الثانى الخاص بالمحروقات والكهرباء وهؤلاء سوف يكون التأثير الاقتصادى عليهم كبير ومعظمهم لا يحملون بطاقات تموين وبالتأكيد سوف يتحملون فاتورة ارتفاع البنزين والكهرباء دون الحصول على مقابل نقدى بجانب ذلك قد يؤدى الغاء الدعم النقدى إلى زيادة التضخم إذا لم يكن هناك عرض كافٍ للسلع.

كان يجب على الحكومة قبل الشروع فى التخطيط لإلغاء الدعم العينى دراسة التجارب الدولية والتأثير المحتمل على الاقتصاد المصرى قبل اتخاذ قرار بشأن أى نوع من الدعم. ويمكن أن يكون هناك طرق للدمج بين الدعم العينى والنقدى لتحقيق أفضل النتائج، على العموم لم يصلنا حتى اللحظة تفاصيل ورؤية الحكومة التى تقف خلق هذا القرار كعادة الحكومة فى مفاجأة المواطنين بقرارات مصيرية دون خضوعها لحوار مجتمعى قبل التنفيذ

الموضوع أخطر من مجرد رمى تصريح من رئيس الوزراء لقياس مدى تقبل الشعب للقرار ام لا.. الدعم هو العقبة الكبرى أمام الحكومات المصرية منذ تصريح الرئيس الراحل أنور السادات بأن مصر لن تتقدم إلا إذا اشترى المواطن السلعة بثمنها وخرجت الدولة من الدعم بالكامل، لم يستطع السادات تحقيق مقولته، رغم مقولته الأخرى بعدم شراء اللحوم ومقاطعتها بعد ارتفاع ثمنها فى عهده.

واتخذ الرئيس الراحل مبارك منهجًا متشددًا فى الابقاء على الدعم بشكل كامل، وعدم المساس به، وتأثرت قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وشهدت انهيارًا كبيرًا فى عهده بعد قلة الإنفاق على هذه القطاعات لصالح الحفاظ على الدعم.

القضية شائكة وتحتاج إلى مناقشات مستفيضة وحوار موسع مع اقتصاديين وقيادات نقابية وشعبية للوصول إلى حل مناسب يخفف الضغط الكبير على الدولة، وبنفس الوقت ضمان عدم تأثر قطاعات كبيرة بهذا القرار.

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