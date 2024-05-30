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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد زيادة الأسعار.. نصيب الفرد من الخبز المدعم

الخبز المدعم
الخبز المدعم

تسبب تحريك أسعار الخبز المدعم على بطاقات التموين، في حدوث جدل واسع بين المصريين، خاصة أن الأسعار لم ترتفع منذ 3 عقود، حيث اتخذت الحكومة أمس قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، اعتبارًا من أول يونيو، بعد أن كان بـ5 قروش.

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 نصيب الفرد من الخبز المدعم

وعقب القرار، تشهد محركات البحث في"جوجل" بحثًا مكثفًا على مدار الساعة عن حصة نصيب الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين، والتي تقدر بنحو 5 أرغفة يبلغ قيمتها بعد رفع الأسعار جنيه واحد.

نصيب الفرد من الخبز 

وعن نصيب الفرد، يتم الحصول على الخبز كل ثلاثة أيام، أي أن كل فرد يصرف نحو 15 رغيفًا كل ثلاثة أيام، ويقوم بدفع 3 جنيهات بدلًا من 75 قرشًا للحصول على حصته من الخبز.

عدد المستفيدين من الخبز المدعم 

وفي سياق آخر بلغ عدد المستفيدين من الخبز المدعم 71 مليون مواطن، في حين أن المستفيدين من منظومة السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، وفقا لـ للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

فدان قمح

جدير بالذكر تستهدف مصر زراعة 3.5 مليون فدان قمح في العام المالي 2024-2025 زيادة من 3.2 مليون في العام المالي الحالي 2023-2024، حسبما أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد.

زيادة كميات القمح المستوردة

وقد قامت مصر بزيادة كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن، وخلال الربع الأول من العام الجاري رفعت مصر وارداتها بنحو 22% على خلفية زيادة الاستهلاك. 

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