فئات ستحصل على رغيف الخبز بـ 1.25 جنيه

رفع رغيف الخبز.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد من حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين، موضحة أنه حال كانت البطاقة تضم 4 أفراد يصبح نصيب الفرد 5 أرغفة، بالتالي يصبح نصيب الأسرة 20 رغيفًا يوميًا.

نصيب الفرد برغيف الخبز المدعم:

قررت وزارة التموين والتجارة الدخلية، وفق بيان، أمس الأربعاء، عقد غرفة عمليات مع جميع المديريات على مستوى المحافظات، لتطبيق أسعار الخبز المدعم بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك عقب قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها منظومة الدعم والبدء في زيادة حوكمة منظومة الدعم، بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح، في مؤتمر صحفى، أنه استمع للآراء كافة في هذا الشأن، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم، خصوصًا في السلع الأساسية التي تمس المواطن، قائلًا: «نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني».

وتابع: أن مجلس الوزراء ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

9 ملايين مواطن:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ما يقرب من 9 ملايين مواطن لا يحصلون على الخبز المدعم، وندرس حاليًا طرح العيش المدعم لهؤلاء المواطنين بسعر 1.25 جنيه.

وتابع المصيلحي، أن مستفيدي العيش الحقيقيين ليس لهم علاقة برفع أسعار البنزين، أو الكهرباء ويمثلون 50% من إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز المدعم، في حين أن الـ50% الأخرى هم من الطبقة المتوسطة وقد تتأثر بتلك الزيادات الأخرى.

الفئات المستثناة من الحصول على رغيف الخبز المدعم:

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن الفئات المستثناة من الحصول على رغيف الخبز المدعم، وهم:

من يتخطى راتبهم 9600 جنيه شهريًا.

رجال الأعمال ومن يمتلكون شركات بـ10 ملايين جنيه.

من تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب السيارات الفارهة.

من يمتلكون أراضي زراعية بمساحة 10 أفدنة.

الحاصلون على رواتب من التأمينات والمعاشات.

الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية 20 ألف جنيه لأطفالها.

من يتولون المناصب العليا والرفيعة في البلاد.

المواطن الذي تتخطى فاتورة الكهرباء بمنزله 800 جنيه.

من يمتلكون سيارات موديل 2018 فأعلى.