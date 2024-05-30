أسعار الدولار صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدولار صباح اليوم الخميس.. واصل سعر الدولار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية والمالية، استقراره، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.





وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار الدولار في البنوك المصرية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الأسواق المالية وحنيع الأسواق المحلية المختلفة، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة الأسواق، لاسيما اسعار الدولار والذي استقر صباح اليوم الخميس، وجاء سعره على النحو الآتي:





سعر الدولار اليوم الخميس



مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.56 جنيها في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).



سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، مقابل 47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.28 جنيه للشراء، مقابل 47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.28 جنيه للشراء، مقابل 47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك : 47.35 جنيه للشراء، مقابل 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.37 جنيه للشراء، مقابل 47.47 جنيه للبيع.

