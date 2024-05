جينيفر لوبيز تفاوض أبنائها لقضاء جولة قبل المدرسة

أكدت النجمة جينيفر لوبيزر تفاوضها مع طفليها إيمى وماكس، لقضاء بعض الوقت معها خلال جولتها قبل بدء المدرسة فى أغسطس.

وأضافت إنها ستكون المرة الأخيرة التى ستقضى فيها وقتًا مع توأمها البالغان من العمر 16 عامًا، فى جولة، قبل أن يبلغا 18 عامًا.

وعن فيلمها القادم This Is Me... Now the Tour، قالت إنها "متحمسة لذلك".

وأشارت إنها مع جدول أعمالها المزدحم، بما فى ذلك فيلم الخيال العلمى القادم، أطلس، "ليس لديها وقت إلى النوم"، وأجابت: "أتمنى لو كان بإمكانى قضاء إجازة الصيف، لكنها جولة صغيرة، إنها حوالى 28 عرضًا، وأنا متحمسة لها".

وتابعت: "أنا متحمسة.. لم أخرج منذ سنوات، على ما أعتقد منذ عام 2019.. منذ ما قبل الوباء، لذلك أنا متحمسة لرؤية المعجبين والتفاعل مع الناس مرة أخرى.. إنه دائمًا وقت ممتع"، وأضافت "سأغيب لمدة شهرين تقريبًا - من يونيو إلى أغسطس، كنت أقول لأبنائى، عليكما أن تأتوا معى قبل أن تبدأ المدرسة مباشرة، ويمكنكما العودة والتسكع مع أصدقائكم مرة أخرى".

وأضافت: "أشعر أن هذه هى المرة الأخيرة التى سأفعل فيها شيئًا كهذا معهم، إنهم يبلغون من العمر 16 عامًا، وفى المرة القادمة سيقولون لا يا أمى نحن فى عمر 18.. لذلك سأستخدم آخر جزء من القوة التى أملكها للسيطرة عليهم لأقول عليكم أن تأتوا لفترة قصيرة على الأقل".

وكانت تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فى أحدث ظهور حيث ظهرت برشاقة كبيرة مغادرتها استوديو التسجيل في مدينة نيويورك.

وكانت احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 54 اليوم، وعلى الرغم من عمرها الا انها نجحت فى الحفاظ على جاذبيتها وكانها فى العشرينات.

ونستعرض كيفية محافظة جينيفر لوبيز على رشاقتها حتي الآن

طريقة نوم جينيفر لوبيز

تهتم بنومها بصورة كبيرة، حيث صرحت في وقت سابق بأن النوم 8 ساعات من أهم الأمور التى تهتم بها، ولا ينبغي أبداً أن تقلل من تلك المدة مهما كان المطلوب منها.

أكدت جينيفر لوبيز أيضًا على أنها لا تتناول أية مشروبات بها كافيين مطلقًا منذ سنوات، وهو أمر لن تتنازل عنه في حياتها، بالإضافة لعدم شرب الكحول الأمر الذى يمنحها صحة جيدة، ويمنع ارتفاع الأنسولين.

كما اعتادت أن يكون يومها العادى ممتلأ بالرقصات بالتزامن مع الرياضة مؤكدة أن ذلك يشعرها بسعادة كبيرة في يومها، وهو الأمر التي تعكسه يومياتها على السوشيال ميديا التي تشارك من خلالها متابعيها.

وأشارت جينيفر لوبيز أن عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في نظامها الغذائي لا يزيد على 1392 سعر حرارى كلياً، ما بين وجباتها على مدار اليوم والتي تتضمن مجموعة غنية من الأكلات ما بين إفطار ملىء بالفواكه مثل الفراولة والتوت، وعشاء به صدور الدجاج، كما أكد التقرير أن لوبيز تحرص على أن يكون أكلها من مطبخها بمعنى ألا تشترى أطعمة من الخارج من عينة fast food.

بينما تستهلك جنيفر لوبيز كميات محدودة من السكر والملح، وذلك لعدم اكتساب مزيد من الوزن، حيث يعمل الملح على تراكم الماء فى الجسم، مما يزيد من الوزن، كما أن السكر يمكن تشبيهه بالسيجارة الجديدة، والذى يجب أن تتخلى عنه أو تقلله لتجنب الإصابة بالسمنة أو المعاناة من الأمراض المختلفة المرتبطة بالبدانة.

كما أنها تأكل التونة لأنها من البروتين الخالى من الدهون، كما أنها تحتوى على كميات جيدة من أوميجا 3.

بينما تأكل جنيفر لوبيز كل شيء ولكن تسيطر فى بعض الأحيان، وهى تعلم جيدًا أن الإفراط فى تناول الطعام غير صحى، لذا حتى لو كنت تستهلك الأطعمة الصحية، حاول أن تتناولها بكميات محدودة.

وكان حرص الزوجين جنيفر لوبيز وبن أفليك، على الاحتفال بعيد زواجهما الأول بطريقة مختلفة برفقة المقربين منهما، حيث تناول الثنائي وجبة الغذاء في بيفرلي هيلز بحضور صامويل ابن بن أفليك البالغ من العمر 11عامًا، وإيمي وماكسيمليان وهما توْأَما جنيفر البالغان من العمر 15عامًا .

وظهر أطفال الزوجين بإطلالات كاجوال، حيث مال صامويل لمطابقة التيشيرت الأحمر الذي كان يرتديه مع البنطلون والحذاء الرياضي، بينما ارتدت إيمي هودي أسود نسَّقته مع شورت جينز وحذاء كونفيرس، واختار ماكسيميليان أن يظهر بملابس مماثلة، وبدوا جميعًا بمظهر أنيق متناسق.

وكان ظهر الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك فى أحدث ظهور لهما بإطلالة أنيقة، وذلك خلال تسوقهما مع أطفالهما في هامبتونز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيطرت عليهما الرومانسية والسعادة.

وكانت تصدرت النجمة جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك التريند، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر الثنائي سويًا وظهرت عليهما ملامح السعادة والحب لينفي الثنائي الشائعات التي طالتهما منذ أيام بشأن اقتراب دخول علاقتهما فى طريق مسدود.

بداية الواقعة

يأتى ذلك بعدما ظهرا سويًا خلال احتفال لوبيز بعرض فيلمها الأخير the mother وبدا عليهما التوتر، حيث ظهرت لوبيز وهى توجه تحذيرات لزوجها، فيما بدا هو بوجه عابس، ورجح الجمهور أن انفصالهما اقترب.

وربط الجمهور الواقعة بما حدث في حفل الجرامى من صور مشابهه جعلت البعض يخمن حول اقتراب انتهاء العلاقة والانفصال.

استطاعت النجمة ومصممة الأزياء الأمريكية جينيفر لوبيز خطف الأضواء نحو أناقتها ولافت انتباه متابعيها بذكائها في اختيار إطلالتها الناعمة التي ظهرت بها على السجادة الحمراء لحفل ميت غالا 2023 الذي أقيم ليلة أمس في نيويورك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات هوليوود.

وظهرت جينيفر بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، به شق كثير وصل لحدود خصرها من الأمام، محدد الخصر، صمم من قماش المخمل الناعم باللون الأسود وعليه جيب ساتان باللون البينك الفاتح، عكس الفستان قوامها الممشوق، ونسقت عليها كلاتش صممت من قماش القطيفة باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها الذهبي الناعم لأعلى كعكة لتزينه بشابوه ناعمة، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك الفاتح في الشفاه.

جينيفر لين لوبيز من مواليد 24 يوليو 1969، وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضًا مصممة أزياء أمريكية مشهورة.

وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأمريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014.

وباعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

حياة أسرية

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر. ولد أبواها في بورتوريكو.

لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.

ميت غالا، الذي يُطلق عليه رسميًا اسم أزياء معهد غالا والمعروف أيضًا باسم ميت بول، يُعد حفلًا سنويًا لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

ويمثل افتتاح معرض الأزياء السنوي لمعهد الأزياء. يحتفل حدث كل عام بموضوع معرض معهد الأزياء في تلك السنة، ويضع المعرض طابع الفستان الرسمي في الليل، حيث يُتوقع من الضيوف اختيار أزياءهم لتتناسب مع موضوع المعرض.

تم تأسيس معرض ميت غالا في عام 1948 كوسيلة لجمع الأموال لمعهد الأزياء الذي تم إنشاؤه حديثًا والاحتفال بافتتاح معرضه السنوي.

وحفل العشاء الأول كان عشاءًا في منتصف الليل وكانت التذاكر خمسين دولارًا لكل منهما. منذ أن توفيت رئيسة تحرير مجلة فوغ السابقة ديانا فريلاند في عام 1989، اشتهرت ميت غالا بأنها حدث فخم ومعروف وتعتبر "جوهرة التاج الاجتماعي لمدينة نيويورك"، منذ عام 1995، ترأس هذا الحدث آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوغ الأمريكية، التي تستعين بشخصيات عامة لتكون بمثابة رؤساء مشاركين لها.

ومن بين المضيفين السابقين بيونسيه وتايلور سويفت وكاتي بيري وآمال كلوني وريهانا. شارك في رئاسة معرض ميت غالا 2019، الذي يصادف الذكرى 71 للحدث، ليدي غاغا وأليساندرو ميشيل وهاري ستايلز وسيرينا وليامز.

ويعد الحفل على نطاق واسع من بين الأحداث الاجتماعية الأبرز والأكثر تميزا في العالم. كما أنها واحدة من أكبر ليالي جمع التبرعات في مدينة نيويورك، حيث تم جمع 9 ملايين دولار أمريكي في عام 2013 وسجل 12 مليون دولار أمريكي في العام التالي.

يعد الحفل أحد أبرز مصادر التمويل للمعهد، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي المساهمات 200 مليون دولار في المجموع بعد حدث 2019 منذ تولي آنا وينتور رئاسة المعهد قبل عدة سنوات.