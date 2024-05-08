الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يستعد بقوة للداخلية في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تحضيراته لمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الخميس ، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الداخلية

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الإسماعيلي يواصل استعداته لمباراة الداخلية في الدوري

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ميدو يكشف سبب تقديم استقالته من الإسماعيلي


شهد المران فقرة بدنية قوية، بجانب فقرة لحراس المرمى تحت إشراف  مصطفى كمال، وحرص الجهاز الفني بقيادة  إيهاب جلال على تحفيظ اللاعبين مجموعة من الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباراة المرتقبة.
وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين على هامش المران وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة ومواصلة سلسلة الانتصارات.
في سياق آخر  كلف مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن  ،  أبو طالب العيسوي، بالسفر إلى  كوت ديفوار،  لبدء رحلة كشافية لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.
وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء، للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.
ويحضر  أبو طالب،  أثناء وجوده في كوت ديفوار، دورة للأكاديميات يشارك بها عدة أندية إفريقية ويتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.
 

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