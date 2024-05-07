الإسماعيلي يواصل استعداته لمباراة الداخلية في الدوري

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وكان الإسماعيلي عاد لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية يوم أمس الإثنين، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين ، الأحد، تجنبا لتعرضهم للإرهاق نظرا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية.



في سياق آخر تحدث حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بـ الإسماعيلي عقب انتصار الفريق على فاركو بهدفين نظيفين بالجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.



أضاف حمد إبراهيم :”نحمد الله عز وجل على الانتصار فقد كنا بحاجة للثلاث نقاط بعد الأداء الجيد المقدم خلال المباريات الماضية”.

وتابع :”كنا نخشى من تعرض اللاعبين للإجهاد نظرا لضيق الوقت بين المباريات إلا أن التوفيق كان حليفنا اليوم بفضل الله عز وجل”.

وواصل :”الجميع داخل الفريق على قلب راجل واحد لتحقيق الطموحات التي نسعى لها ولإسعاد الجماهير”.

